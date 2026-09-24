Путину тайно, но с размахом строят новую резиденцию в Сочи

Резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Сочи частично снесли. Однако на ее месте завершается масштабное строительство новой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Российскую службу BBC.

Новая резиденция в Сочи

Издание выяснило, что на территории "Бочарова ручья" в Сочи ведется засекреченное строительство новой резиденции правителя Кремля.

Работы проводят по гособоронзаказу ФСО, а подрядчика избрали с орбиты друга Путина.

В 2024 году в "Бочаровом ручье" - официальной резиденции российского диктатора в Сочи - начали сносить старые дома. Власти публично не сообщали ни о сносе, ни о его причинах.

Оказалось, что снесли не все. У южной границы резиденции сохранился построенный к Олимпиаде-2014 корпус "Бочаров ручей-2". Именно там Путин принимает высокопоставленных гостей, как, например, главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Строительство с размахом

На месте снесенных комплексов сейчас вовсю идет новое строительство. На спутниковых снимках, которые изучила BBC, к осени 2026 года уже видны крыши новых корпусов. И они занимают заметно большую площадь, чем прежняя резиденция.

Издание нашло контракт на строительство с номером, что относится к соглашениям по государственному оборонному заказу.

Кого ищут работать

BBC обнаружила объявления о наборе на строительство резиденции Путина:

монолитников,

бетонщиков,

каменщиков,

арматурщиков.

В ряде объявлений "Бочаров ручей" назывался прямо, в других случаях связь с президентским строительством выдавал набор условий.

Например, строить двухэтажное здание "на режимной территории через пропуск" со сдельной оплатой наличными. В другом объявлении речь шла уже о четырехэтажном здании на объекте с пропускным режимом и проверкой паспортов.

Фото: Процесс строительства резиденции в трех спутниковых снимках (.bbc.com/russian)

Первоначально требования к строителям соответствовали высокому статусу строительства. Позже они стали мягче. Работодатели готовы были принимать также граждан Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Кроме зарплаты им предлагали проживание, например "в хостеле с бассейном" или в квартире, а также:

трехразовое питание,

бесплатные инструменты,

спецодежду.

К осени 2025 года строительство было уже в разгаре. "Конструктив не тяжелый. Сначала достраиваем два этажа, потом здание с нуля, технадзор не суров", - говорилось в объявлении по найму монолитников. Оплату обещали "наличными", пишет издание.

"Службы безопасности РФ и внутренние контролируют денежные потоки, поэтому все честно и прозрачно", - уверяли рекрутеры.

В 2026 году характер вакансий изменился: теперь для объекта искали людей на внутренние работы: установку светильников, сантехники и дверей.

Сколько стоит

Проект новой резиденции в открытом доступе изданию не удалось найти. По спутниковым снимкам видно несколько строящихся больших корпусов. Однако определить их предназначение и этажность только по изображениям невозможно.

Общая стоимость нового комплекса также не известна, но о масштабах работ позволяют судить предложения для строительных бригад. В объявлениях бюджеты отдельных подрядов составляли от 90 до 500 миллионов рублей, в общей сложности примерно на сумму свыше миллиарда рублей.

Путин боится летать в Сочи

Однако пока глава РФ бывает в Сочи изредка из-за опасности украинских дронов.

Financial Times подсчитала, что к 2022 году Путин посетил Сочи 24 раза, в 2022 году - 13 раз, а в 2024 и 2025 годах - всего по два раза.