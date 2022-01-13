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Путину предлагают военные варианты "на случай ухудшения обстановки вокруг Украины"

Новина українською →
Москва, Четверг 13 января 2022 13:52
Путину предлагают военные варианты "на случай ухудшения обстановки вокруг Украины" Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin)
Автор: Анастасия Рокитна

В РФ заявили, что военные специалисты предлагают президенту РФ Владимиру Путину варианты "на случай ухудшения обстановки вокруг Украины". Однако, считают, что нужно дать шанс дипломатии.

Об этом заявил Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RTVI.

Также Рябков заявил, что якобы "в голову властям Украины могут прийти самые немыслимые вещи, нужно положить этому конец".

"Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии", - сказал он.

Напомним, в Украине считают, что на сегодня угроза вторжения России в Украину с море выглядит как вполне реальная.

Опасения насчет нового российского вторжения появились в конце 2021 года на фоне стягивания войск к границам Украины. О том, что предпринимают международные партнеры, читайте в материале "Укрощение Путина. Как США принуждают Кремль отказаться от вторжения в Украину".

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