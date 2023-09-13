Путіну потрібна зернова угода, щоб урятувати російську економіку, - експерт

"Це не пропозиція Гутерріша Путіну. Це вимоги путіна. Він стоїть на колінах, якщо вже реально дивитися на речі. Після того, як зі СВІФТу викинули "Россільгоспбанк", ефесбешний натовп залишився без готівки для підкупу таких Гутеррішів. Тому дуже слізно путін вимагає". у одержувачів цієї готівки, щоб банк підключили до СВІФТу", - каже Світан.

За його словами, надзвичайно важливими для РФ є також питання страхування кораблів, адже приватні страхові компанії, зокрема британський гігант Lloyd's, не поспішають працювати з РФ, а важелів, щоб на них натиснути, Кремль не має.

"Дуже важливі для нього лойдівські страхові поліси, але наїхати на приватну компанію в цивілізованому світі не вийде ніяк. Вони не хочуть страхувати - і не будуть. зняттям санкцій з путіна та утриманням його економіки на плаву. Тому що долар коштує вже 95-105 рублів, і там великі проблеми", - підсумував Світан.

Нагадаємо, раніше Україна здійснила атаку на російський корабель "Оленегірський гірник" і найбільший торговий порт РФ у Новоросійську, а також ударила по танкеру SIG.

Пізніше сили ГУР також повернули під контроль України бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" та СПБУ "Сиваш".

Вчора вночі було атаковано російські кораблі в окупованому Севастополі: ракетним ударом пошкоджено два судна, що стояли там на ремонті.