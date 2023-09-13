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Путину нужна зерновая сделка, чтобы спасти российскую экономику, - эксперт

Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Российский диктатор Владимир Путин просит запад вернуть зерновую сделку, ведь российская экономика страдает, а доллар приближается к отметке в 100 рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военного эксперта, полковника запаса Романа Свитана, комментируя письмо, которое генсек ООН написал Путину.

"Это не предложение Гутерриша Путину. Это требования путина. Он стоит на коленях, если уже реально смотреть на вещи. После того, как из СВИФТа выбросили "Россельхозбанк", же эфесбешная толпа осталась без налички для подкупа таких Гутерришей. Потому очень слезно путин требует у получателей этой налички, чтобы банк подключили к СВИФТу", - говорит Свитан.

По его словам, чрезвычайно важны для РФ также вопросы страхования кораблей, ведь частные страховые компании, в частности британский гигант Lloyd's, не спешат работать с РФ, а рычагов, чтобы на них надавить, у Кремля нет.

"Очень важны для него ллойдовские страховые полисы, но наехать на частную компанию в цивилизованном мире не получится никак. Они не хотят страховать - и не будут. Поэтому три девицы - Гутерриш, Папа Римский и Эрдоган, - носятся с этой так называемой зерновой сделкой, снятием санкций с путина и удержанием его экономики на плаву. Потому что доллар стоит уже 95-105 рубликов, и там большие проблемы", - подытожил Свитан.

Напомним, ранее Украина совершила атаку на российский корабль "Оленегорский горняк" ы крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске, а также ударила по танкеру SIG.

Позже силы ГУР также вернули под контроль Украины буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

Вчера ночью были атакованы российские корабли в оккупированном Севастополе: ракетным ударом повреждены два судна, что стояли там на ремонте.

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зерновой коридорВладимир Путин