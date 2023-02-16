Путіну немає віри. Зеленський пояснив, чому виключає будь-які компроміси з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю BBC.

Зеленський виключив можливість відмови від будь-якої української території в рамках потенційної мирної угоди з Росією.

Він наголосив, що піти на компроміс в питаннях землі означатиме, що Росія може й надалі "продовжувати повертатися". Тим часом він зауважив, що єдине, що приблизить мир, це західна зброя