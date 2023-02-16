Путіну немає віри. Зеленський пояснив, чому виключає будь-які компроміси з Росією
Україна виключає будь-які компроміси щодо своїх територій в рамках потенційної мирної угоди з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю BBC.
Зеленський виключив можливість відмови від будь-якої української території в рамках потенційної мирної угоди з Росією.
Він наголосив, що піти на компроміс в питаннях землі означатиме, що Росія може й надалі "продовжувати повертатися". Тим часом він зауважив, що єдине, що приблизить мир, це західна зброя
"Ми обрали цей шлях. Ми хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси зроблять нас слабшими як державу... Справа не в самому компромісі... Чого б нам цього боятися? Кожен день ми маємо мільйони компромісів у житті... Питання в тому, з ким? З Путіним? Ні. Тому що немає довіри. Діалог з ним? Ні. Тому що немає довіри", - заявив президент
Нагадаємо, у Зеленського нагадали про неможливість діалогу з Путіним через те, що він недоговороспроможний.
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