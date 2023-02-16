Путину нет веры. Зеленский объяснил, почему исключает какие-либо компромиссы с Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC.

Зеленский исключил возможность отказа от какой-либо украинской территории в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Он подчеркнул, что пойти на компромисс в вопросах земли будет означать, что Россия может и дальше "продолжать возвращаться". Между тем он отметил, что единственное, что приблизит мир, это западное оружие