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Путину нет веры. Зеленский объяснил, почему исключает какие-либо компромиссы с Россией

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Украина, Четверг 16 февраля 2023 20:51
Путину нет веры. Зеленский объяснил, почему исключает какие-либо компромиссы с Россией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украина исключает любые компромиссы относительно своих территорий в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC.

Зеленский исключил возможность отказа от какой-либо украинской территории в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Он подчеркнул, что пойти на компромисс в вопросах земли будет означать, что Россия может и дальше "продолжать возвращаться". Между тем он отметил, что единственное, что приблизит мир, это западное оружие

"Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы сделают нас слабее государства... Дело не в самом компромиссе... Чего бы нам этого бояться? Каждый день мы имеем миллионы компромиссов в жизни... Вопрос в том, с кем? С Путиным? Нет. Потому что нет доверия. Диалог с ним? Нет. Потому что нет доверия", - заявил президент

Напомним, у Зеленского напомнили о невозможности диалога с Путиным из-за того, что он недоговороспособен.

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