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Путіну навряд чи вдасться швидко підготувати 500 тисяч мобілізованих, - заступник держсекретаря США

Фото: заступник державного секретаря США Венді Шерман (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російському диктатору Володимиру Путіну навряд чи вдасться швидко підготувати 500 тисяч мобілізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Media Center "Ukraine - Ukrinform".

"Мобілізація 500 тисяч осіб є неймовірною річчю. Я підозрюю, що, звичайно, за неймовірних умов надшвидкого тренування та оснащення такої сили не станеться ні того, ні іншого. І це буде щось, над чим ми будемо дуже важко працювати разом з іншими державами, аби Україна перемогла", - зазначила заступник державного секретаря США Венді Шерман.

Вона також зауважила, що її делегація обговорювала це на зустрічах у Києві.

"І ми були зосереджені на тактиці, яку Путін використовує, і як США можуть підтримати Україну у протидії цим тактикам, включно з потенційною мобілізацією будь-якого розміру", - констатувала заступник держсекретаря.

РБК-Україна сьогодні повідомляло, що 16 січня із робочим візитом в Україну прибула заступник держсекретаря США Венді Шерман. У ході візиту вона провела зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Крім того, ми писали, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів брифінг для американської делегації на чолі із заступником державного секретаря США Венді Шерман, присвячений протистоянню України повномасштабному вторгненню Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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