Путіну навряд чи вдасться швидко підготувати 500 тисяч мобілізованих, - заступник держсекретаря США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Media Center "Ukraine - Ukrinform".

"Мобілізація 500 тисяч осіб є неймовірною річчю. Я підозрюю, що, звичайно, за неймовірних умов надшвидкого тренування та оснащення такої сили не станеться ні того, ні іншого. І це буде щось, над чим ми будемо дуже важко працювати разом з іншими державами, аби Україна перемогла", - зазначила заступник державного секретаря США Венді Шерман.

Вона також зауважила, що її делегація обговорювала це на зустрічах у Києві.

"І ми були зосереджені на тактиці, яку Путін використовує, і як США можуть підтримати Україну у протидії цим тактикам, включно з потенційною мобілізацією будь-якого розміру", - констатувала заступник держсекретаря.