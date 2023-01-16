Путину вряд ли удастся быстро подготовить 500 тысяч мобилизованных, - замгоссекретаря США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Media Center "Ukraine - Ukrinform".

"Мобилизация 500 тысяч человек является невероятной вещью. Я подозреваю, что, конечно, при невероятных условиях сверхбыстрой тренировки и оснащения такой силы не произойдет ни то, ни другое. И это будет что-то, над чем мы будем очень тяжело работать вместе с другими государствами, чтобы Украина победила", - отметила заместитель государственного секретаря США Венди Шерман.

Она также отметила, что ее делегация обсуждала это на встречах в Киеве.

"И мы были сосредоточены на тактике, которую Путин использует, и как США могут поддержать Украину в противодействии этим тактикам, включая потенциальную мобилизацию любого размера", - констатировала заместитель госсекретаря.