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Путінську супер'яхту помітили біля берегів Естонії у супроводі військового корабля

Фото: путінську супер'яхту помітили біля берегів Естонії у супроводі військового корабля (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Наприкінці вересня біля берегів Естонії було помічено супер'яхту Graceful, яку пов'язують з президентом Росії Володимиром Путіним. Тепер корабель має нову назву - "Косатка".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Згідно з даними видання, судно вийшло з Калінінграда в супроводі корабля берегової охорони Росії та рухалось у бік Санкт-Петербурга.

Напередодні війни, яхта перебувала на п'ятимісячному ремонті на корабельні Blohm+Voss, а вже 7 лютого вона вирушила з порту Гамбурга до Калінінграда, де й перебувала до останнього часу.

Наразі невідомо коли саме яхта вийшла з Калінінграда, оскільки транспондер судна вимкнуто щонайменше з 30 серпня.

Варто додати, що ще в червні корабель разом з іншими трьома яхтами (Olympia, Shellest і Nega) потрапив під санкції США. Також Путіну приписують ще володіння яхтами "Чайка" і Scheherazade:

  • Scheherazade наразі стоїть під арештом в Італії;
  • інші ж перебувають у Росії.

Згідно з оцінкою VesselsValue, яхта Graceful коштує близько 119 млн доларів. На ній розташовані вертолітний майданчик, люкси для 12 гостей й критий басейн, який може перетворюватися на театр і танцювальний майданчик,

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