Путинская конституция: угрозы для Украины - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Как изменения в русской Конституции могут повлиять на Украину? Что будет с Донбассом? И сможет ли Сергей Сивохо запустить национальную платформу примирения?
Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013);
Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";
Алексей Резников, вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ;
Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005), лидер партии "Сила и честь";
Марк Фейшин, юрист, общественный деятель;
Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина";
Олесь Доний, политический деятель.
Они говорят, а решает народ.