Путинская конституция: угрозы для Украины - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера



Как изменения в русской Конституции могут повлиять на Украину? Что будет с Донбассом? И сможет ли Сергей Сивохо запустить национальную платформу примирения?

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013);

Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";

Алексей Резников, вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ;

Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005), лидер партии "Сила и честь";

Марк Фейшин, юрист, общественный деятель;

Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина";

Олесь Доний, политический деятель.

Они говорят, а решает народ.