Путінська конституція: загрози для України - сьогодні в Свободі Слова Савіка Шустера

Як зміни російської Конституції можуть вплинути на Україну? Що буде з Донбасом? Та чи зможе Сергій Сивохо запустити національну платформу примирення?

Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Леонід Кравчук, президент України (1991 - 1994);

Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013);

Давид Ахахамія, голова фракції партії “Слуга народуУ”;

Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

Андрій Білецький, лідер партії “Національний корпус”;

Ірина Геращенко, співголова фракції “Європейська Солідарність”;

Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ;

Ігор Смешко, голова СБУ (2003 - 2005), лідер партії “Сила та Честь”;

Марк Фейгін, юрист, громадський діяч;

Олександр Мартиненко, генеральний директор “Інтерфакс - Україна”;

Олесь Доній, політичний діяч;

Вони говорять, а вирішує народ.