ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Путинская конституция: угрозы для Украины - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Новости » Пресс-релизы     13.03.2020 - 10:21


Как изменения в русской Конституции могут повлиять на Украину? Что будет с Донбассом? И сможет ли Сергей Сивохо запустить национальную платформу примирения?

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013);

Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";

Алексей Резников, вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ;

Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005), лидер партии "Сила и честь";

Марк Фейшин, юрист, общественный деятель;

Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина";

Олесь Доний, политический деятель.

Они говорят, а решает народ.

Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь