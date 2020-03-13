ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путінська конституція: загрози для України - сьогодні в Свободі Слова Савіка Шустера

Новини » Прес-релізи     13.03.2020 - 10:21
Путінська конституція: загрози для України - сьогодні в Свободі Слова Савіка Шустера

Як зміни російської Конституції можуть вплинути на Україну? Що буде з Донбасом? Та чи зможе Сергій Сивохо запустити національну платформу примирення?

Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Леонід Кравчук, президент України (1991 - 1994);

Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013);

Давид Ахахамія, голова фракції партії “Слуга народуУ”;

Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

Андрій Білецький, лідер партії “Національний корпус”;

Ірина Геращенко, співголова фракції “Європейська Солідарність”;

Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ;

Ігор Смешко, голова СБУ (2003 - 2005), лідер партії “Сила та Честь”;

Марк Фейгін, юрист, громадський діяч;

Олександр Мартиненко, генеральний директор “Інтерфакс - Україна”;

Олесь Доній, політичний діяч;

Вони говорять, а вирішує народ.

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся