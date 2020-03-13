Путінська конституція: загрози для України - сьогодні в Свободі Слова Савіка Шустера

Як зміни російської Конституції можуть вплинути на Україну? Що буде з Донбасом? Та чи зможе Сергій Сивохо запустити національну платформу примирення?
Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Леонід Кравчук, президент України (1991 - 1994);
Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013);
Давид Ахахамія, голова фракції партії “Слуга народуУ”;
Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
Андрій Білецький, лідер партії “Національний корпус”;
Ірина Геращенко, співголова фракції “Європейська Солідарність”;
Нестор Шуфрич, народний депутат, ОПЗЖ;
Ігор Смешко, голова СБУ (2003 - 2005), лідер партії “Сила та Честь”;
Марк Фейгін, юрист, громадський діяч;
Олександр Мартиненко, генеральний директор “Інтерфакс - Україна”;
Олесь Доній, політичний діяч;
Вони говорять, а вирішує народ.