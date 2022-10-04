Путінська мобілізація ще більше підірве російську економіку, - Politico

Як зазначається у матеріалі, що більше Кремль мобілізує, то більше чоловіків спробує залишити країну, і це має величезні наслідки для робочих місць і, отже, для економіки. Оскільки так багато чоловіків поїхали або мають намір зібрати валізи, сектори, що є критично важливими для функціонування суспільства - від заводів до інтернет-провайдерів - знаходяться під загрозою серйозного збою. І Росія не має жодного плану, щоб впоратися з цим.

Минулого місяця багато росіян, мабуть, уже дійшли висновку, що мобілізація не за горами. Про це відомо, тому що в серпні до Грузії в'їхало понад 260 тисяч росіян – порівняно з 45 тисячами у серпні 2021 року. А за шість днів після оголошення путінської мобілізації до Казахстану в'їхало майже 100 тисяч росіян. Раптом заброньовані рейси до таких країн, як Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати, ілюструють результат, що відбувається зараз.

Але і мобілізація, і втеча такої кількості людей, принаймні, так само багатьох, як і тих, що закликаються, створять іншу проблему - відсутність кваліфікованих робітників.

"Мобілізація відбувається випадково, і тому вона вдарить по економіці. Можливо, не в перший день, але економіка не може просто так працювати без цих чоловіків і людей, які втекли", - сказав генерал-лейтенант у відставці Арто Рятю, колишній постійний секретар міністерства оборони Фінляндії.

Якщо справді буде мобілізовано більше чоловіків, критично важливі служби та решта економіки, звичайно, зіштовхнуться з великими труднощами. "Ми вже спостерігаємо величезний витік мозку", - говорить Карі Люхто, професор економіки, який спеціалізується на російській економіці в Університеті Турку. - Найкращі люди їдуть із Росії. Вже цієї весни країну залишили десятки тисяч технічних фахівців. І уряд не має плану, як замінити цих людей".