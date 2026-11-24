"Дати наступного раунду переговорів в Абу-Дабі ще не призначено", - зазначив він.

Водночас Пєсков підкреслив: "є розуміння", що переговори щодо України в Абу-Дабі мають продовжитися.

Крім того, речник Кремля зробив заяву про участь європейців у мирних переговорах.

"Європейці наполягають на тому, щоб переговори щодо України стали чотиристоронніми, але Москва поки не розуміє, який внесок вони могли б зробити в процес мирного врегулювання", - сказав Пєсков.

Він додав, що Володимир Путін не передавав президенту США Дональду Трампу або лідеру КНР Сі Цзіньпіну будь-які документи з пропозиціями щодо врегулювання та гарантій безпеки.

Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Сторони домовилися продовжити діалог, а також обговорили можливість залучення до нього європейців.