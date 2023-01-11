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У Путіна не змогли дати відповідь щодо російського паспорта Медведчука

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

У Кремлі не змогли дати відповідь щодо російського громадянства нардепа-зрадника Віктора Медведчука, якого обміняла Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують "РИА Новости".

"Не можу нічого сказати на цю тему", - сказав Пєсков на брифінгу, відповідаючи на питання про російське громадянство Медведчука.

Також спікер Кремля не зміг відповісти, чи готовий Володимир Путін видати своєму куму паспорт РФ.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що президент Володимир Зеленський позбавив громадянства чотирьох народних депутатів - Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

Сьогодні у Верховній Раді повідомили, що Медведчука, Деркача, Козака, Кузьміна збираються позбавити депутатських мандатів.

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Російська ФедераціяКремльПєсковВіктор МедведчукВолодимир Путін