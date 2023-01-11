У Путіна не змогли дати відповідь щодо російського паспорта Медведчука

"Не можу нічого сказати на цю тему", - сказав Пєсков на брифінгу, відповідаючи на питання про російське громадянство Медведчука.

Також спікер Кремля не зміг відповісти, чи готовий Володимир Путін видати своєму куму паспорт РФ.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що президент Володимир Зеленський позбавив громадянства чотирьох народних депутатів - Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

Сьогодні у Верховній Раді повідомили, що Медведчука, Деркача, Козака, Кузьміна збираються позбавити депутатських мандатів.

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