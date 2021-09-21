У Путина заявили, что цели Крымской платформы "обречены на провал"

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели Крымской платформы обречены на провал. При этом он обвинил Украину и Соединенные Штаты в посягательстве на территориальную целостность РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Аргументы и факты" .

"Ее декларируемые цели обречены на провал. Замыслы о нарушении территориальной целостности России так и останутся в кабинетах, в которых они появились", - заявил Патрушев.

Он также обвинил украинские власти в желании начать войну против России.