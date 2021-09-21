RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Путіна заявили, що цілі Кримської платформи "приречені на провал"

Автор: Валерія Поліщук

Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що цілі Кримської платформи приречені на провал. При цьому він звинуватив Україну і Сполучені Штати в посяганні на територіальну цілісність РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Аргументи і факти".

"Її декларовані цілі приречені на провал. Задуми про порушення територіальної цілісності Росії так і залишаться в кабінетах, в яких вони з'явилися", - заявив Патрушев.

Він також звинуватив українську владу в бажанні почати війну проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаКримська платформа