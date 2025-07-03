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У Путіна заявили, що ідея зустрічі з Трампом "висить у повітрі"

Москва, Четвер 03 липня 2025 20:12
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У Путіна заявили, що ідея зустрічі з Трампом "висить у повітрі" Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Можливість зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна все ще актуальна.

Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

За словами Ушакова, під час дзвінка Путіна і Трампа конкретної мови про можливість зустрічі не було.

"Але ви знаєте прекрасно, що ця ідея нібито висить у повітрі, і, в разі необхідності, про це буде досягнуто і конкретної домовленості. Але цього разу ця тема не порушувалася", - додав він.

Чому важлива особиста зустріч

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що в Росії рішення ухвалює тільки диктатор Володимир Путін.

За словами Зеленського, тільки під час особистої зустрічі можливі домовленості про мир між Україною та Росією.

До слова, Зеленський уже пропонував Путіну провести зустріч у Стамбулі. Тоді припускалася можливість участі у зустрічі і президента США Дональда Трампа. Але глава Кремля не приїхав. Він відправив на переговори свого помічника Володимира Мединського.

При цьому 19 червня глава Кремля заявив, що він нібито готовий до зустрічі із Зеленським. Але питання в тому, "хто буде підписувати документи".

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