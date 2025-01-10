У Путіна заявили, що готові до зустрічі з Трампом без "жодних умов"

У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом. Для цього нібито потрібна "політична воля".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.
"Путін неодноразово заявляв про свою відкритість до контактів з міжнародними лідерами, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Президент неодноразово про це говорив, ми неодноразово про це говорили, і жодних умов для цього не потрібно", - сказав Пєсков.
Прес-секретар російського диктатора заявив, що для зустрічі Трампа і Путіна нібито потрібна "політична воля вести діалог і вирішувати наявні проблеми за допомогою діалогу".
За словами Пєскова, "конкретики щодо зустрічі поки немає". Але він припускає, що "будуть рухи", коли Трамп повернеться в Білий дім.
Під час виступу перед губернаторами-республіканцями обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що російський диктатор Володимир Путін висловив бажання зустрітися. За його словами, триває підготовка до цієї зустрічі.
Трамп не уточнив конкретної дати проведення переговорів, але підтвердив, що зустріч обговорюється.
Варто додати, після виборів у листопаді 2024 року ЗМІ написали, що обраний президент США зателефонував Путіну. За словами джерел The Washington Post, Трамп порадив російському диктатору не загострювати війну в Україні.
Трамп і Путін заявляють, що не розмовляли після виборів у США.
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