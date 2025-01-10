У Путіна заявили, що готові до зустрічі з Трампом без "жодних умов"

"Путін неодноразово заявляв про свою відкритість до контактів з міжнародними лідерами, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Президент неодноразово про це говорив, ми неодноразово про це говорили, і жодних умов для цього не потрібно", - сказав Пєсков.

Прес-секретар російського диктатора заявив, що для зустрічі Трампа і Путіна нібито потрібна "політична воля вести діалог і вирішувати наявні проблеми за допомогою діалогу".

За словами Пєскова, "конкретики щодо зустрічі поки немає". Але він припускає, що "будуть рухи", коли Трамп повернеться в Білий дім.