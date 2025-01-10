У Путина заявили, что готовы к встрече с Трампом без "никаких условий"

В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом. Для этого якобы нужна "политическая воля".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.
"Путин неоднократно являл о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Президент неоднократно об этом говорил, мы неоднократно об этом говорили, и никаких условий для этого не требуется", - сказал Песков.
Пресс-секретарь российского диктатора заявил, что для встречи Трампа и Путина якобы нужна "политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога".
По словам Пескова, "конкретики по встречи пока нет". Но он предполагает, что "будут движения", когда Трамп вернется в Белый дом.
Во время выступления перед губернаторами-республиканцами избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что российский диктатор Владимир Путин выразил желание встретиться. По его словами, идет подготовка к этой встрече.
Трамп не уточнил конкретной даты проведения переговоров, но подтвердил, что встреча обсуждается.
Стоит добавить, после выборов в ноябре 2024 года СМИ написали, что избранный президент США созвонился с Путиным. По словам источников The Washington Post, Трамп посоветовал российскому диктатору не обострять войну в Украине.
Трамп и Путин заявляют, что не разговаривали после выборов в США.
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