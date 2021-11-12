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У Путина заявили, что Россия не представляет ни для кого угрозу

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Москва, Пятница 12 ноября 2021 12:53
У Путина заявили, что Россия не представляет ни для кого угрозу Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле заявили, что Россия не представляет ни для кого угрозу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна развивается своим собственным путем и занимается своими собственным делами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Так он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о том, что США предупреждают Европу о том, что Россия может планировать вторжение на территорию Украины.

"Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил Песков журналистам.

Напомним, в России резко отреагировали на статью Bloomberg о возможности вторжения в Украину.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может стремиться к продвижению на территорию Украины.

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