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У Путина заявили, что против военного сотрудничества Украины и Турции

Автор: Анастасия Рокитна

В России заявили, что тема военно-технического сотрудничества Украины и Турции важная. В Кремле не хотят, чтобы турецкое вооружение использовалось для нанесения ударов по боевикам на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

"Безусловно, эта тема важна. Вы знаете, что Украина - страна, которая имеет "внутренние конфликты" на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Украина впервые направила на патрулирование акватории Черного моря закупленный ранее у Турции ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, до 2023 года Турция также построит для Украины современный корвет.

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