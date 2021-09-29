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У Путіна заявили, що проти військового співробітництва України і Туреччини

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії заявили, що тема військово-технічного співробітництва України і Туреччини важлива. У Кремлі не хочуть, щоб турецьке озброєння використовувалося для нанесення ударів по бойовиках на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

"Безумовно, ця тема важлива. Ви знаєте, що Україна - країна, яка має "внутрішні конфлікти" на Південному Сході. Звичайно, нам не хотілося б, щоб подібні системи озброєнь, скажімо так, гарячими головами використовувалися для нанесення ударів", - сказав Пєсков.

Раніше повідомлялося, що Україна вперше направила на патрулювання акваторії Чорного моря закуплений раніше у Туреччині ударно-розвідувальний безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2.

За словами українського президента Володимира Зеленського, до 2023 року Туреччина також побудує для України сучасний корвет.

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