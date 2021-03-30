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У Путина заявили об отсутствии прогресса по минским соглашениям при Зеленском

Новина українською → Москва, Вторник 30 марта 2021 08:31
У Путина заявили об отсутствии прогресса по минским соглашениям при Зеленском Фото: Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле считают, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось продвинуться в реализации комплекса мер по выполнению минских соглашений. А дела с нормадским форматом обстоят плохо.

Об этом заявил в интервью газете "Аргументы и факты" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Киев полгода говорит, что "минские договоренности уже мертвые".

"Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже", - сказал Песков.

Он заявил, что кроме минских договоренностей, нет ничего, на чем можно было бы выстраивать международные усилия по урегулированию на Донбассе.

Напомним, президент России Владимир Путин не планирует проводить разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

РБК-Украина писало, что в результате вражеского обстрела на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще двое - получили ранения.

После этого президент Владимир Зеленский анонсировал переговоры с лидерами "нормандской четверки",

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У Путина заявили об отсутствии прогресса по минским соглашениям при Зеленском
У Путина заявили об отсутствии прогресса по минским соглашениям при Зеленском
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