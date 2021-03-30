У Путина заявили об отсутствии прогресса по минским соглашениям при Зеленском

В Кремле считают, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось продвинуться в реализации комплекса мер по выполнению минских соглашений. А дела с нормадским форматом обстоят плохо.

Об этом заявил в интервью газете "Аргументы и факты" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Киев полгода говорит, что "минские договоренности уже мертвые".

"Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже", - сказал Песков.

Он заявил, что кроме минских договоренностей, нет ничего, на чем можно было бы выстраивать международные усилия по урегулированию на Донбассе.