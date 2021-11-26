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У Путина заявили об отсутствии контактов с офисом Зеленского

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Москва, Пятница 26 ноября 2021 13:22
У Путина заявили об отсутствии контактов с офисом Зеленского Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Администрация президента России Владимира Путина не имеет контактов с Офисом президента Украины Владимиром Зеленским. В Кремле уточнят, что их "пока не было".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Пока не было", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать анонсированные президентом Украины Владимиром Зеленским переговоры.

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что в ближайшее время глава его Офиса Андрей Ермак свяжется с представителями России. По его словам, на этом настаивают руководство ЕС и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель.

Кроме того, Зеленский ответил на вопрос о том, есть ли на сегодня угроза полномасштабной войны с Российской Федерацией.

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