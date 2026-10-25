За словами російського віце-прем'єра, країна-агресор готова задовольнити будь-які потреби ринку дизелю.

"Скільки захочуть наші партнери, чесно кажучи, з того обсягу, який ми постачатимемо на експорт. Ми можемо все поставити", - зазначив Новак.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв про зацікавленість Москви у відновленні економічного співробітництва зі Сполученими Штатами.

Поставки пального та оголошення про нові домовленості стали частиною цього процесу.