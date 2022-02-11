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Путина застали врасплох. США намеренно говорили о тревожных сценариях РФ против Украины, - CNN

Автор: Анастасия Рокитна

Американская разведка намеренно предоставляла Белому дому тревожные сценарии эскалации России против Украины. Это входило в план сдерживания России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Источник в Белом доме сообщил, что есть признаки того, что такая стратегия сработала. Президента России Владимира Путина застали врасплох. В то же время перехваченные данные разведчиков и Совета национальной безопасности США заставили российские спецслужбы сетовать на разоблачение их планов.

Из-за этого в Кремле могут ставить вопрос, удастся ли им воплотить агрессивные планы и сохранить их в тайне.

Однако такая стратегия привела к конфликтам с американскими СМИ. Белый дом не предоставлял доказательства своих заявлений. Информация поступала в форме заявлений представителей разведки, а чиновники фактически просили журналистов сообщить эти данные без должного подтверждения.

Напомним, госсекретарь США заявил, что вторжение России в Украину может произойти в любой момент.

Кроме того, Байден обратился к американцам с просьбой уже сейчас покинуть Украину.

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