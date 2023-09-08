Для Путина остался только один шаг - ядерные угрозы Западу, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин снова попытается пригрозить ядерным оружием, чтобы запугать Запад. Для него это последний выход.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время панельной дискуссии на 18-й встрече Ялтинской европейской стратегии "Будущее решается в Украине", сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Путину остался лишь один шаг: вселить страх на Западе своим ядерным оружием... Будут моменты, когда они будут перемещать свое ядерное оружие из одного места в другое, чтобы оказать давление на Соединенные Штаты", - заявил президент.

Стоит добавить, что во время дискуссии президент также ответил на критику контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодня наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты", - заявил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что для ускорения контрнаступления необходима техника, а также истребители.

"Чем дольше, тем больше людей страдает. Как влияет оружие? Конкретно и непосредственно, без абстракций и риторик. Есть конкретное влияние конкретного оружия. Чем оно мощнее, дальнобойнее, тем быстрее идет контрнаступление", - пояснил лидер страны.