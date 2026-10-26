У Путіна допустили розширення перемир'я в Україні за прикладом Олешок

За його словами, подібні кроки цілком реальні з гуманітарних міркувань.

"З гуманітарних міркувань це цілком можливо, тим більше коли йдеться про безпосереднє, дуже позитивне, координуюче втручання в цей процес з американської сторони, американських переговірників, першої леді США Меланії Трамп", - зазначив Пєсков.

Він додав, що країна-агресорка "високо цінує ці зусилля" і додав, що "це може стати прецедентом".

Що передувало

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Меланія Трамп виступила посередницею в переговорах щодо локального припинення вогню в Олешках. Вона безпосередньо взаємодіяла з керівництвом України та Росії, щоб узгодити умови режиму тиші.

За словами Меланії Трамп, про гуманітарну ситуацію в Олешках вона дізналася під час заходу в Нью-Йорку в межах 81-ї Генеральної Асамблеї ООН. Для координації переговорів використали канал зв'язку, створений під час попередніх шести етапів повернення 34 дітей.

Згідно з даними Офісу першої леді США, локалізоване припинення вогню розпочнеться 29 жовтня 2026 року.