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У Путина выступили против обмена Медведчука на бойцов "Азовстали": это разные категории

Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

В Кремле не рассматривают возможность обмена задержанного в Украине нардепа Виктора Медведчука на защитников Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

"Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, и он не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и о членах националистических формирований, поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", - сказал он журналистам.

Ранее советник министра МВД Виктор Андрусив заявил, что сейчас ведутся активные переговоры об обмене кума президента РФ Владимира Путина на бойцов из "Азовстали". Именно поэтому задержанный Виктор Медведчук решил дать показания против бывшего президента Петра Порошенко.

О задержании Медведчука стало известно вечером 12 апреля. Он пытался сбежать со страны. Спустя почти неделю после ареста он попросил президентов Украины и России обменять его на украинских военных, но тогда российская сторона также отказалась.

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АзовстальВиктор МедведчукПесков