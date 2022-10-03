У Путіна вперше відреагували на заявку України щодо членства в НАТО

У Кремлі вперше прокоментували заявку України щодо членства в НАТО, заявивши, що нібито саме орієнтація на альянс стала причиною війни.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Речник Кремля зазначив, що Росія уважно стежить за реакцією країн НАТО. За його словами, намір України приєднатися до альянсу нібито спричинив вторгнення. "Всі (члени НАТО - ред.) посилаються на правило про консенсус, тому ми дуже уважно спостерігаємо за цим рішенням і пам'ятаємо, що саме орієнтація України в НАТО та підтвердження майбутнього членства України в НАТО стало однією з причин спеціальної військової операції", - заявив Пєсков.