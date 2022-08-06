Без Путина войну в Украине не закончить: у Эрдогана сделали громкое заявление

Мир якобы не сможет положить конец войне в Украине без Москвы. Проблема в том, что некоторые "заинтересованы" в продолжении этого конфликта.

Об этом заявил помощник президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Международное сообщество не может положить конец войне в Украине, игнорируя Москву. Дипломатия и мир должны победить. Мы стремимся использовать отношения Турции с Россией и Украиной для достижения взаимоприемлемого решения", - заявил он.

Помощник Эрдогана заявил, что якобы некоторые страны "пытались подорвать попытки Турции по налаживанию диалога между Украиной и РФ", впрочем, не уточнил какие именно.

"Правда в том, что некоторые наши друзья не хотят, чтобы война закончилась. Они проливают крокодиловые слезы", - сказал Алтун.

Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вновь предложил главе Кремля встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробнее о том, какую роль Турция играет в российско-украинской войне и в чем ее интерес - читайте в материале РБК-Украина.

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