У Путіна висловилися про плани Європи створити трибунал для Росії

Трибунал для Росії

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, у Львові відбулася зустріч міністрів закордонних справ коаліції зі створення спецтрибуналу для РФ. За підсумками зустрічі учасники висловили політичну згоду на створення такого трибуналу.

Водночас міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель розповів, що спецтрибунал для Росії запустять уже наступного тижня в Люксембурзі.

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас зазначила, що трибунал зможе ухвалювати рішення заочно. Але вирок проти російських чиновників зможе набути чинності тільки після того, як вони перестануть перебувати на своїх посадах.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що такий трибунал дасть змогу зробити невідворотним покарання для російського диктатора Володимира Путіна, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та інших військових злочинців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.