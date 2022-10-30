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У Путіна висловилися про переговори зі США. Просять прислухатися до "занепокоєнь" РФ

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Рос, Неділя 30 жовтня 2022 11:06
У Путіна висловилися про переговори зі США. Просять прислухатися до "занепокоєнь" РФ Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Основою для переговорів президента РФ Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом має стати нібито "бажання США прислухатися до занепокоєнь Росії щодо гарантій безпеки" і "повернутися до стану на грудень-січень".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Бажання Сполучених Штатів прислухатися до наших занепокоєнь, тобто фактично бажання Сполучених Штатів повернутися до стану на грудень-січень і поставити питання, те, що пропонують росіяни, може, не все нас влаштовує, але, можливо, варто все-таки з ними сісти за стіл переговорів. Я маю на увазі проекти документів, які були передані і до Брюсселя, і до Вашингтона", - сказав він.

Як повідомлялося, раніше група з 30 ліберальних демократів у Конгресі США надіслала президенту Джо Байдену листа, де закликала переглянути стратегію щодо війни в Україні та піти на прямі переговори з Росією.

Крім того, турецькі ЗМІ писали, що Анкара хоче організувати переговори країн Заходу з РФ щодо України.

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