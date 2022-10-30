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У Путина высказались о переговорах с США. Просят прислушаться к "озабоченностям" РФ

Новина українською →
Россия, Воскресенье 30 октября 2022 11:06
У Путина высказались о переговорах с США. Просят прислушаться к "озабоченностям" РФ Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Основой для переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом должно стать якобы "желание США прислушаться к озабоченностям России по гарантиям безопасности" и "вернуться к состоянию на декабрь-январь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом, то, что предлагают русские, может, не все нас устраивает, но, может быть, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров. Я имею ввиду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон", - сказал он.

Как сообщалось, ранее группа из 30 либеральных демократов в Конгрессе США направила президенту Джо Байдену письмо, где призвала пересмотреть стратегию по войне в Украине и пойти на прямые переговоры с Россией.

Кроме того, турецкие СМИ писали, что Анкара хочет организовать переговоры стран Запада с РФ, касающиеся Украины.

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