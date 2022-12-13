У Путіна вигадали, як відповісти на стелю цін: деталі указу

У Кремлі підготували список заходів у відповідь на введення стелі нафтових цін, яка експортується з РФ. На цей час відомо про розроблений проект указу, який ще планують доопрацювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза".
У документі обумовлюються заборони на продаж нафти за таких умов:
Крім того, у проекті указу також є пункт, що дозволяє з дозволу уряду оминати будь-які заборони на проведення угод.
При цьому дія указу не поширюватиметься на угоди, укладені до 5 грудня - з цього дня діє стеля нафтових цін.
Передбачається, що указ набуде чинності з моменту опублікування та діятиме до 1 липня наступного року з можливістю продовження.
Деталі реалізації указу, зокрема порядок моніторингу за дотриманням заборони, список країн, щодо яких діятимуть прописані в документі заходи, повинен визначити уряд. При цьому, як повідомляють джерела, роботу над проектом указу ще не завершено.
Нагадаємо, 2 грудня країни Євросоюзу погодили встановлення максимальної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Після цього аналогічне рішення ухвалили країни G7 та Австралія.
У відповідь Кремль заявив, що не продаватиме свою нафту під обмеженнями і подумає, як відповісти.
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