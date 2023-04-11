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У Путіна відреагували на дані про таємні постачання ракет з Єгипту

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Кремлі назвали "черговою уткою" дані про таємні постачання ракет з Єгипту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"Це схоже на чергові утки, яких зараз дуже багато. Тому так і треба ставитись до таких повідомлень", - сказав він.

Як повідомлялося, інформація про плани Єгипту поставити Росії до 40 тисяч ракет з'явилася в газеті The Washington Post. За даними видання, президент країни Абдул-Фаттах Ас-Сісі доручає чиновникам тримати в секреті виробництво та відвантаження ракет, щоб уникнути проблем із Заходом.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в соцмережі злили засекречені військові документи, які докладно описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.

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