У Путина уверены, что Украине "придется" принять условия России

Украина должна принять условия России и сесть за стол переговоров. Чтобы "зафиксировать документ".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Наступит черед переговоров, перед которыми украинцам придется понять еще раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол переговоров. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован", - заявил Песков.
Стоит отметить, что одними из условий, которые выдвинул российской агрессор Украине после полномасштабного вторжения были такими:
Напомним, в Кремле недавно в очередной раз выступали с ультимативными заявлениями в сторону Украины, предлагая "сложить оружие".
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