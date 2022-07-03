У Путіна впевнені, що Україні "доведеться" прийняти умови Росії

Україна має прийняти умови Росії та сісти за стіл переговорів. Щоб "зафіксувати документ".
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".
"Настане черга переговорів, перед якими українцям доведеться зрозуміти ще раз усі наші умови. Вони їх чудово знають. Погодитись на них. Сісти за стіл переговорів. І просто зафіксувати той документ, який багато в чому вже був узгоджений", - заявив Пєсков.
Варто зазначити, що одними з умов, які висунув російській агресор Україні після повномасштабного вторгнення були такими:
Нагадаємо, в Кремлі нещодавно вкотре виступали з ультимативними заявами в бік України, пропонуючи "скласти зброю".
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