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У Путіна цинічно прокоментували удар по житловому будинку у Дніпрі

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Москва, Понеділок 16 січня 2023 12:55
У Путіна цинічно прокоментували удар по житловому будинку у Дніпрі Фото: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, говорячи про ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня, цинічно заявив, що "російські війська не обстрілюють" соцінфраструктуру України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Пєскова російським ЗМІ.

"Російські військові не завдають ударів по житлових будинках та соціальній інфраструктурі України", - сказав представник Кремля.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли російське керівництво заперечує злочини військових РФ в Україні. Зокрема, росіяни не визнають провину за знищення українських міст, у тому числі Маріуполя, а також за звірства, які окупанти робили та продовжують робити на захоплених територіях.

Як відомо, трагедія у Дніпрі сталася 14 січня. Під час масованої атаки РФ одна з ракет, як стверджують військові, на кшталт Х-22 потрапила в житлову багатоповерхівку в Дніпрі. Удар був настільки сильним, що один із прольотів будинку обвалився.

За останніми даними рятувальників,під завалами житлового будинку загинули 36 людей, серед них дві дитини. При цьому вдалося врятувати 39 мешканців, ще доля 34 осіб з'ясовується.

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