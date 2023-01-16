У Путіна цинічно прокоментували удар по житловому будинку у Дніпрі

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, говорячи про ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня, цинічно заявив, що "російські війська не обстрілюють" соцінфраструктуру України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Пєскова російським ЗМІ.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли російське керівництво заперечує злочини військових РФ в Україні. Зокрема, росіяни не визнають провину за знищення українських міст, у тому числі Маріуполя, а також за звірства, які окупанти робили та продовжують робити на захоплених територіях.

"Російські військові не завдають ударів по житлових будинках та соціальній інфраструктурі України", - сказав представник Кремля.

Як відомо, трагедія у Дніпрі сталася 14 січня. Під час масованої атаки РФ одна з ракет, як стверджують військові, на кшталт Х-22 потрапила в житлову багатоповерхівку в Дніпрі. Удар був настільки сильним, що один із прольотів будинку обвалився.

За останніми даними рятувальників,під завалами житлового будинку загинули 36 людей, серед них дві дитини. При цьому вдалося врятувати 39 мешканців, ще доля 34 осіб з'ясовується.

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