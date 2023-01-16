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У Путина цинично прокомментировали удар по жилому дому в Днепре

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Москва, Понедельник 16 января 2023 12:55
У Путина цинично прокомментировали удар по жилому дому в Днепре Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, говоря о ракетном ударе по жилому дому в Днепре 14 января, цинично заявил, что "российские войска не обстреливают" социнфраструктуру Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Пескова российским СМИ.

"Российские военные не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины", - сказал представитель Кремля.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда российское руководство отрицает преступления военных РФ в Украине. В частности, россияне не признают вину за уничтожение украинских городов, в том числе Мариуполя, а также за зверства, которые оккупанты совершали и продолжают совершать на захваченных территориях.

Как известно, трагедия в Днепре произошла 14 января. Во время массированной атаки РФ одна из ракет, как утверждают военные, типа Х-22 попала в жилую многоэтажку в Днепре. Удар был настолько сильным, что один из пролетов дома обрушился.

По последним данным спасателей, под завалами жилого дома погибли 36 человек, среди них два ребенка. При этом удалось спасти 39 жителей, еще судьба 34 челоек выясняется.

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