У Путіна вважають закономірною скаргу Росії проти України в ЄСПЛ

У президента РФ Володимира Путіна прокоментували скаргу Росії проти України в ЄСПЛ. У Кремлі вважають її закономірною.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

За його словами, відносини Кремля до цієї скарги не можна розглядати окремо від самого звернення Росії.

"Це абсолютно закономірне звернення, яке передбачено правилами цієї міжнародної організації", - сказав Пєсков.