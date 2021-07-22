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У Путіна вважають закономірною скаргу Росії проти України в ЄСПЛ

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Москва, Четвер 22 липня 2021 13:48
У Путіна вважають закономірною скаргу Росії проти України в ЄСПЛ Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У президента РФ Володимира Путіна прокоментували скаргу Росії проти України в ЄСПЛ. У Кремлі вважають її закономірною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

За його словами, відносини Кремля до цієї скарги не можна розглядати окремо від самого звернення Росії.

"Це абсолютно закономірне звернення, яке передбачено правилами цієї міжнародної організації", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини.

Зокрема, Росія звинуватила Україну в катастрофі рейсу МН17.

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