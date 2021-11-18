У Путина считают, что решение конфликта на Донбассе силовым путем приведет к катастрофе

Отмечается, что такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов.

По его словам, в условиях непреодолимых противоречий по минским соглашениям в Украине якобы появились "горячие головы", которые призывают решить проблему Донбассу силовыми методами.

"То есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", - добавил Песков.

Он также заявил, что Украина якобы накачивается натовскими вооружениями.