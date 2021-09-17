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У Путина не против участия США в переговорах по Донбассу. Якобы влияют на решения Киева

Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация не против возможного участия США в переговорах по Донбассу для урегулирования конфликта. Поскольку Вашингтон якобы влияет на решения украинского руководства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Насколько мы понимаем, США обладают влиянием, существенным влиянием на то, что происходит в Киеве. И США обладают существенным влиянием на принимаемые решения. Я имею в виду решения украинского руководства. С этой точки зрения, конечно же, мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем мы констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было", - отметил Песков.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США готовы участвовать в переговорах по Донбассу как в нормандском формате, так и параллельном с ним.

До этого у президента России Владимира Путина говорили, что не против присоединения США к нормандскому формату, но если Вашингтон не будет при этом поощрять военное решение конфликта.

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