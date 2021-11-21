У Путина прогнозируют "провокации" после информации о возможном нападении на Украину 

В частности, Песков заявил, что "провокации" могут возникнуть на фоне того, чтобы якобы доказать заявления Запада об угрозе вторжения России в Украину, однако какими могут быть эти "провокации", он не уточнил.

"Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют (Москву, - ред.) в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что попытки силового решения деоккупации ОРДЛО могут иметь для Украины "серьезные последствия".

"Украина добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех же учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше", - добавил Песков.