UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У Путина пригрозили мерами по защите, в случае присутствия военных НАТО в Украине

Автор: Валерия Полищук

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию беспокоит возможное размещение в Украине военных подразделений НАТО. По его словам, в случае такой ситуации Москва примет меры по защите своих интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения. Причем не только тренировочные, но и боевые. Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит, это то, что нам не нравится. И это то, что заставляет нас принимать какие-то меры по защите собственных интересов, страховаться от происходящего", - заявил Песков.

Напомним, США укрепят восточный фланг НАТО в случае вторжения России в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПесковРоссийская ФедерацияНАТО