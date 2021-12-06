У Путина пригрозили мерами по защите, в случае присутствия военных НАТО в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию беспокоит возможное размещение в Украине военных подразделений НАТО. По его словам, в случае такой ситуации Москва примет меры по защите своих интересов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
"Было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения. Причем не только тренировочные, но и боевые. Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит, это то, что нам не нравится. И это то, что заставляет нас принимать какие-то меры по защите собственных интересов, страховаться от происходящего", - заявил Песков.