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У Путина пригрозили мерами по защите, в случае присутствия военных НАТО в Украине

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Понедельник 06 декабря 2021 20:55
У Путина пригрозили мерами по защите, в случае присутствия военных НАТО в Украине Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию беспокоит возможное размещение в Украине военных подразделений НАТО. По его словам, в случае такой ситуации Москва примет меры по защите своих интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения. Причем не только тренировочные, но и боевые. Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит, это то, что нам не нравится. И это то, что заставляет нас принимать какие-то меры по защите собственных интересов, страховаться от происходящего", - заявил Песков.

Напомним, США укрепят восточный фланг НАТО в случае вторжения России в Украину.

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Песков Российская Федерация НАТО
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