У Путина не подтвердили его участие во встрече "нормандской четверки"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможности участия Владимира Путина в июне в саммите "нормандской четверки" в Нормандии во время мероприятий, посвященных 75-летию высадки участников войск антигитлеровской коалиции. Об этом пишут росСМИ.

На вопрос журналистов, есть ли в графике президента поездка в Нормандию, Песков ответил, что "пока нет".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 6 июня 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, на котором будет поднят вопрос вывода российских войск из Украины.

"Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружения незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН", - сказал президент.

РБК-Украина сообщало, чтопрезидент России Владимир Путин готов вести переговоры с Украиной после завершения президентских выборов.