ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Путина не подтвердили его участие во встрече "нормандской четверки"

Новости » Политика    16.04.2019 - 21:19
У Путина не подтвердили его участие во встрече "нормандской четверки"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В графике российского президента нет поездки в Нормандию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможности участия Владимира Путина в июне в саммите "нормандской четверки" в Нормандии во время мероприятий, посвященных 75-летию высадки участников войск антигитлеровской коалиции. Об этом пишут росСМИ. 

На вопрос журналистов, есть ли в графике президента поездка в Нормандию, Песков ответил, что "пока нет". 

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 6 июня 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, на котором будет поднят вопрос вывода российских войск из Украины. 

"Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружения незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН", - сказал президент.

РБК-Украина сообщало, чтопрезидент России Владимир Путин готов вести переговоры с Украиной после завершения президентских выборов. 

У Путина ответили на планы выдавать паспорта на Донбассе Путин назвал аннексию Крыма демонстрацией того, как Россия может себя любить
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Нормандская четверкаВладимир Путин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь